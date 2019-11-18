Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kastamonu'da Saraçlar Mahallesi Sanat Okulu Caddesi üzerinde yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi Sanat Okulu Caddesi üzerinde yalnız yaşayan Kemal Kuş'tan 3 gün haber alamayan komşuları durumu 155 Polis İmdat İhbar Hattına bildirdi. İhbar üzerine söz konusu eve gelen polis ekipleri, evde Kemal Kuş'un cenazesiyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin üzerine Kemal Kuş'un cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU