Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

6 saat önce

Kastamonu'da Saraçlar Mahallesi Sanat Okulu Caddesi üzerinde yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde ölü olarak bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Kastamonu'da Saraçlar Mahallesi Sanat Okulu Caddesi üzerinde yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Saraçlar Mahallesi Sanat Okulu Caddesi üzerinde yalnız yaşayan Kemal Kuş'tan 3 gün haber alamayan komşuları durumu 155 Polis İmdat İhbar Hattına bildirdi. İhbar üzerine söz konusu eve gelen polis ekipleri, evde Kemal Kuş'un cenazesiyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin üzerine Kemal Kuş'un cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklar ölü yılanla ip atlama oyunu oynadı
Otogarda kavgayı ayırmak isteyen adam bıçaklanarak öldürüldü Tartıştığı 4 aylık eşini kazakla boğarak öldürdü Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:28:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]