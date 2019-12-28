Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'de 76 yaşındaki adam yaşadığı evde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Seyrani mahallesi Derebağ sokak üzerinde meydana gelen olayda, İ.D.'nin (76) hareketsiz bir şekilde yattığı gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, İ.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. İ.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ