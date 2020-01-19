Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Çorum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.



Olay, Binevler 143. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yıldır yalnız yaşadığı öğrenilen Orhan Kahramantekin'den 4 gündür haber alamayan komşusu İsmail Bülent Tuzcu, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş'a gitti. Tuzcu, muhtar Bölükbaş'a, komşusunu 4 gündür görmediğini belirterek, "Evin ışıkları sürekli açık ama komşumu birkaç gündür hiç görmedim. Köpeği de açlıktan bitkin düşmüş evden su ve yiyecek getirdim köpeği besledim. Sonra Kahramantekin'in kapısını çaldım tepki vermedi" diyerek yardım istedi. Muhtar Bölükbaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Evin kapısını açan itfaiye ekipleri mutfakta Kahramantekin'in cansız bedeni ile karşılaştı.



Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tıp Uzmanı'nın incelemelerinin ardından Kahramantekin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM