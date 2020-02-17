Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

6 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yalnız yaşayan emekli bankacı evinde ölü bulundu.

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yalnız yaşayan emekli bankacı evinde ölü bulundu.


Erdek'te Yalı Mahallesi N. Sıtkı Caddesi Atay Apartmanında ikametinde yalnız yaşayan Şaban Şenol Sakaoğlu'ndan haber alamayan yakınları durumundan şüphelenerek polise haber verdi. Erdek İtfaiyesinin yardımıyla eve camdan giren ekipler Sakaoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.


Polis ekiplerinin evde incelemesini tamamlamasının ardından Sakaoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - BALIKESİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:27 Kaynak: İHA
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