Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

6 saat önce

DÜZCE'de, kendisinden haber alınamayan Yusuf Gıtre'nin (80) evde cansız bedeni bulundu.

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DÜZCE'de, kendisinden haber alınamayan Yusuf Gıtre'nin (80) evde cansız bedeni bulundu.

Düzce Kültür Mahallesi Stadyum Sokak'ta, yalnız yaşayan Yusuf Gıtre'den haber alamayan kızları, öğlen saatlerinde eve gitti. Eve giren çocukları, Gıtre'yi yerde hareketsiz halde buldu. Çocuklarının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yusuf Gıtre'nin yaşadığı rahatsızlıklara bağlı olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yusuf Gıtre'nin cesedi otopsi için morga kaldırıldı.


Kültür Mahallesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
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