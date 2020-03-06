Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Ovaazatlı Mahallesinde ikamet eden 68 yaşındaki Mustafa Karakuşçu evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ve hayatını kaybettiği belirlenen Karakuşçu'nun cenazesi savcılık talimatıyla Adlı Tıp Kurumuna otopsiye gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
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