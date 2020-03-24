- Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa - Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

- Yaşlı adam evinde ölü bulundu

28 dakika önce

- Yaşlı adam evinde ölü bulundu Malatya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

- Yaşlı adam evinde ölü bulundu

MALATYA - Malatya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Ahlak Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan 80 yaşındaki İbrahim Ak'tan bir süredir haber alamayan yakınları ikamete gelerek eve girdiğinde Ak'ı yerde hareketsiz halde yatar vaziyette buldu.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Ak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim Ak'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

- Yaşlı adam evinde ölü bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:39 Kaynak: İHA

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