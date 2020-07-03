Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

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BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küplüpınar Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana geldi. Akrabalarının bir süredir kendisinden haber alamadığını ve sokak üzerine yoğun bir koku olduklarını farketti. Orhan Ataş yakınları ve sokakta ki komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Orhan Ataş'ı yerde yatarken buldu. 112 ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Orhan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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