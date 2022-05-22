Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

22.05.2022 16:56

Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu Bir ay önce öldüğü belirlenen şahsın cesedinin çürüdüğü ortaya çıktı Erzurum'un Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşlı adamın evinde bir ay önce öldüğü ortaya çıktı.

Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

Bir ay önce öldüğü belirlenen şahsın cesedinin çürüdüğü ortaya çıktı

ERZURUM - Erzurum'un Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşlı adamın evinde bir ay önce öldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Yavuz Selim Tokiler sitesinde F1-B Blok 2. katta yalnız olarak yaşayan Dursun Peker'in evinden kokular gelmesi üzerine komşuları, durumu polise bildirdi. Eve giden polis ekipleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve girdi. Evde yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. İki evlilik yapan ve 5 çocuğu bulunduğu belirtilen Dursun Peker'in yaklaşık bir ay önce evinde öldüğü ve cesedinin çürümeye başladığı görüldü.

İki eşinden de ayrı yaşayan Dursun Peker'in çocuklarının zaman zaman eve geldikleri belirtildi. Mahalle sakinleri yaşlı şahsın bir aydır görülmediğini ve evden gelen kokulardan dolayı durumu fark ettiklerini anlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptıkları incelemede Peker'in cesedinin uzun süre beklediği için çürüme olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından evden alınan Dursun Peker'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlattı.

Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu
Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu
Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu
Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu
Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu
Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu
Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

YORUMLAR
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Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu Yaşlı adam, yattığı odada ölü bulundu Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu! Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika


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