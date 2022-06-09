Yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

09.06.2022 18:27
Yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kanser hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki adam, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kanser hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki adam, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri tarafından Ahmet Demirösöz'ün (70) evinden bir el silah sesi duyuldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Demirsöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Demirsöz'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ahmet Demirsöz'ün kanser hastası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı Okul kantinini soymuştu! Kovalamaca sonucu yakalanan 17 yaşındaki gencin 70 suç kaydı çıktı Okul kantinini soymuştu! Kovalamaca sonucu yakalanan 17 yaşındaki gencin 70 suç kaydı çıktı
Kaynak: İHA

Zincirlikuyu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
17:50 Sürenin dolmasına dakikalar kala TFF'ye yeni başkan adayı çıktı
17:47 Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü skandal görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı
17:16 Liseli sevgililer internette telefonunu satışa çıkaran astsubaya tuzak kurdu! Yüzüne biber gazı sıkıp gasp ettiler
17:13 Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
17:08 "Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol
16:50 Erken seçim olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu
16:38 Liverpoollu kadın futbolcuyla İngiliz teknik adamdan sıra dışı düğün! Düğünde gelinlik ve damatlıkla futbol maçı yaptılar
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 18:31:48. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlı adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement