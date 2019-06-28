Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu
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Yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu

11 dakika önce

Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu, System.String[]
Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu.

İskilip ilçesine bağlı Kavak köyünde yaşayan S.Ö. (79), yakınları tarafından evinin bahçesindeki 60 santimetrelik su dolu havuzda hareketsiz bulundu.
Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, S.Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kalp hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:55 Kaynak: AA
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