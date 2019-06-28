Yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu
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Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:55 Kaynak: AA
'da bir kişi evinde ölü bulundu. İskilip
ilçesine bağlı Kavak
köyünde yaşayan S.Ö. (79), yakınları tarafından evinin bahçesindeki 60 santimetrelik su dolu havuzda hareketsiz bulundu.
Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, S.Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Kalp hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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