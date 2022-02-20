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Yaşlı adam evinin kabukluğunda ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam evinin kabukluğunda ölü bulundu

20.02.2022 22:15
Yaşlı adam evinin kabukluğunda ölü bulundu

Ordu'nun İkizce ilçesinde yaşlı bir vatandaş, evinin kabukluğunda ölü bulundu.

Ordu'nun İkizce ilçesinde yaşlı bir vatandaş, evinin kabukluğunda ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Karayel'i (70) evde bulamayan eşi, çevrede aramaya başladı. Bu sırada evlerine ait kabukluğuna da bakan kadın, eşini hareketsiz bir şekilde yerde yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Hasan Karayel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonucu yaşlı adamın cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Yaşlı adam evinin kabukluğunda ölü bulundu

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İkizce, Fatih, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam evinin kabukluğunda ölü bulundu - Son Dakika


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