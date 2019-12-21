Yaşlı adam evinin önündeki aracın içinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam evinin önündeki aracın içinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam evinin önündeki aracın içinde ölü bulundu

6 saat önce

Başkentte KOAH hastası 60 yaşındaki yaşlı adam evinin önünde bulunan arabasının içinde ölü olarak bulundu.

Yaşlı adam evinin önündeki aracın içinde ölü bulundu, System.String[]

Başkentte KOAH hastası 60 yaşındaki yaşlı adam evinin önünde bulunan arabasının içinde ölü olarak bulundu.


Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunan Talatpaşa Bulvarı üzerinde araç içerisinde Mehmet Argundoğan'a ait cansız beden bulundu. Aracın önünden geçerken Argundoğan'ın hareketsiz bir şekilde durduğu gören çevre esnaf ve vatandaşlar durumu polis bildirdi. Olay yerine gelen polis ile sağlık ekipleri Argundoğan'ın öldüğünü belirledi. Evinin önünde bulunan aracını çalıştırmak için aşağı indiği düşünülen Argundoğan'ın direksiyon başında kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülüyor. Kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumu incelemesinden sonra ortaya çıkacak. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı
Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti Son dakika: Peş peşe acı haberler! Hakkari ve Başika Üs Bölgesi'nde iki askerimiz şehit oldu Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı

Son Dakika Haberleri
21:34 Huysuz ve obur kedi Garfield'ın el çizimleri açık attırmayla satışta - Son Dakika Haber
21:34 Pakistanlı Müslüman öğretim üyesi dine hakaret suçundan dolayı ölüm cezasına çarptırıldı - Son Dakika Haber
21:30 Ankara'da dorse hırsızlarına suçüstü: 4 tutuklama - Son Dakika Haber
21:19 CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığına Hüseyin Mete seçildi - Son Dakika Haber
21:09 Dağdan düşen bisikletli kurtarıldı - Son Dakika Haber
20:48 Tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor - Son Dakika Haber
20:22 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 21:45:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı adam evinin önündeki aracın içinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]