Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

Yaşlı Adam Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 66 yaşındaki şahıs, fındık bahçesinde ölü bulundu.

Yaşlı Adam Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu, System.String[]
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 66 yaşındaki şahıs, fındık bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Resuloğlu (66), çalışmak için gittiği fındıklıkta yakınları tarafından ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Resuloğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsüne kaldırıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:19 Kaynak: İHA

Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa
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