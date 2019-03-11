Yaşlı Adam Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 66 yaşındaki şahıs, fındık bahçesinde ölü bulundu.
Sakarya
'nın Kocaali
ilçesinde 66 yaşındaki şahıs, fındık bahçesinde ölü bulundu.
Olay, Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Resuloğlu (66), çalışmak için gittiği fındıklıkta yakınları tarafından ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Resuloğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk
Kampüsüne kaldırıldı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:19 Kaynak: İHA
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