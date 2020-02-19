Yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşlı bir adamın fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.

Yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşlı bir adamın fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.


Olay, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abdullah Güney (77), dün sabah saatlerinde kent merkezindeki evinden ayrılarak, fındık bahçelerini kontrol etmek üzere köyüne gideceğini söyledi. Saraycık Mahallesi'ndeki fındık bahçelerini kontrol eden Güney'den öğlen saatlerinden sonra haber alınamadı. Bunun üzerine mahalleliler ve yakınları yaptıkları arama sonrası gece saat 02.00 sıralarında bir fındık bahçesinde Güney'in cansız bedenine rastladı.


Güney'in cenazesi, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - ORDU

Saraycık, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
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