Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam geri manevra yapan aracın altında kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam geri manevra yapan aracın altında kaldı

Yaşlı adam geri manevra yapan aracın altında kaldı

1 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde geri manevra yapan aracın altında kalan 90 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Yaşlı adam geri manevra yapan aracın altında kaldı, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesinde geri manevra yapan aracın altında kalan 90 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçe merkezinde bulunan Havuzlu kavşakta meydana geldi. Geri manevra yapan F.C. yönetimindeki 58 PB 447 plakalı kamyonet, O.K. isimli 90 yaşındaki kişiye çaptı. Başından ağır yara alan yaşlı adam, Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceme başlatıldı. - SİVAS

Gürün, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
E-5'te ilginç kaza! İETT şoförü kendisine çarpan aracı bariyerlere sıkıştırdı Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:53:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam geri manevra yapan aracın altında kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]