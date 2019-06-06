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Yaşlı adam girdiği denizde boğuldu

31 dakika önce

ANTALYA (İHA) – Antalya'da yaşlı bir adama girdiği denizde boğuldu.

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ANTALYA (İHA) – Antalya'da yaşlı bir adama girdiği denizde boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Adrasan'a tatile gelen Asım Başak (70), girdiği denizde bir süre yüzdükten sonda çırpınmaya başladı. Yaşlı adamın denizde mücadele ettiğini gören vatandaşlar Başak'ı hemen kıyıya çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelerine rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Başak'ın cenazesi otopsi için Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:11 Kaynak: İHA
Adrasan, Antalya, 3. Sayfa
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