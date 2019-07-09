Yaşlı adam hayvanlarını beklerken öldü
1 saat önce
Gümüşhane'de yaylada hayvanlarını bekleyen Trabzonlu vatandaş ölü bulundu.
Gümüşhane
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
'de yaylada hayvanlarını bekleyen Trabzonlu vatandaş ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'nin Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarındaki Kurtdere yaylasında hayvancılık yapan 62 yaşındaki Selahattin Bayrak, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için mera alanına gitti. Bir süre Bayrak'tan haber alamayan yakınları meraya geldiklerinde Bayrak'ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri Bayrak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Bayrak'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Bayrak'ın Trabzon'nun Maçka
ilçesinde hayvancılıkla uğraştığı, yaz döneminde hayvanlarını otlatmak için Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak Köyü sınırlarında yer alan Kurtdere yaylasına geldiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE
Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum
İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi
Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı
Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada!