Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam hayvanlarını beklerken öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yaşlı adam hayvanlarını beklerken öldü

1 saat önce

Gümüşhane'de yaylada hayvanlarını bekleyen Trabzonlu vatandaş ölü bulundu.

Yaşlı adam hayvanlarını beklerken öldü, System.String[]
Gümüşhane'de yaylada hayvanlarını bekleyen Trabzonlu vatandaş ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'nin Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarındaki Kurtdere yaylasında hayvancılık yapan 62 yaşındaki Selahattin Bayrak, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için mera alanına gitti. Bir süre Bayrak'tan haber alamayan yakınları meraya geldiklerinde Bayrak'ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri Bayrak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp krizi nedeniyle öldüğü değerlendirilen Bayrak'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bayrak'ın Trabzon'nun Maçka ilçesinde hayvancılıkla uğraştığı, yaz döneminde hayvanlarını otlatmak için Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak Köyü sınırlarında yer alan Kurtdere yaylasına geldiği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:17 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandına giren kadın herkesi şaşkına çevirdi Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:44:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam hayvanlarını beklerken öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]