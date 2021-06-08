Üye Girişi
Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi - Son Dakika

Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi

08.06.2021 10:51
Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi, System.String[]

İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir kadınla tanışan 73 yaşındaki adam, kadını evine davet ettikten sonra büyük şok yaşadı. Adamın çorbasına uyku ilacı katan kadın, yaşlı adamın telefon rehberindeki herkese cinsel içerikli fotoğraflar gönderdi. Ortada bulduğu cüzdanı alıp kaçan kadın, yaşlı adamın tüm banka hesaplarını boşalttı.

Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, 73 yaşındaki Muhsin D., sosyal medya uygulaması üzerinden kendisini Gökçe diye tanıtan genç bir kadınla tanıştı. Muhsin D., genç kadını evine davet ederek beraber yemek yeme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Gökçe isimli kadın akşam saatlerinde Muhsin D.'nin evine geldi. İkili bir süre sohbet ettikten sonra yemek yemeye karar verdi.

ÇORBASINA UYKU İLACI KOYDU

Sabah'ın haberine göre, sipariş verdikleri çorbalar karton kaselerde gelince kendisini Gökçe olarak tanıtan genç kadın çorbaları cam kaseye koymak istediğini söyleyerek mutfağa geçti. Genç kadın Muhsin D.'nin çorbasının içerisine yanında getirdiği uyku ilacından döktü. Yaşlı adam uyku ilacı karışmış olan çorbayı içince başının döndüğünü fark etti.

EVDEKİ PARAYI SAKLADIKTAN SONRA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Evine gelen genç kadının çorbanın içerisine bir şeyler konulduğunu fark eden Muhsin D., ayakta durmakta güçlük çekince sersemlemiş bir halde evde bulunan alarmı devreye sokmaya çalıştı. Ancak şifreyi unutunca alarmı aktif hale getiremedi. Bir süre sonra evde bulunan nakit parasını yastığın içine koyarak bir odaya kilitleyen yaşlı adam anahtarı sakladıktan sonra baygınlık geçirdi.

CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİLER

Gökçe C. olduğu belirlenen genç kadın irtibatta olduğu Cafer D.'ye bilgi vererek yaşlı adamın evde bulunan cüzdanı ve banka kartlarını ele geçirdi. Muhsin D.'nin evde bulunan laptop ve cep telefonunu bulan ikili, yaşlı adamın telefonundan rehberde bulunan kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderip kayıplara karıştılar.

BANKA HESAPLARININ BOŞALTILDIĞINI FARK ETTİ

Uyuşturucu ilacın etkisiyle baygınlık geçiren yaşlı adamın sabah olduğunda kapısının açık olduğu fark eden apartman görevlisi Muhsin D.'yi uyandırmaya çalıştı. Yaşlı adam uyanmayınca görevli polisi arayarak ihbarda bulundu. Polislerin çabaları sonucu uyandırılan Muhsin D., evde cüzdanının olmadığını fark edince banka hesaplarının boşaltıldığını fark etti. Karakola götürülen Muhsin D., kendisini soyan kişilerden şikayetçi olunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen Gökçe G., ve Cafer D., emniyet güçlerinin çalışması kapsamında yakalanarak gözaltına alındılar. Karakolda ifade veren genç kadın Muhsin D., ile sosyal medyadan tanıştığını, evine gittiğini yaşlı adamın kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyince korkudan çorbasına ilaç attığını ifade etti. Şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

102 BİN LİRASINI ÇALDILAR

Savcılığın soruşturması kapsamında Muhsin D.'nin banka hesaplarında yapılan incelemede şüphelilerin toplamda 102 bin lira para çektikleri belirlendi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda tutuklu bulunan Gökçe G., ve Muhsin D., hakkında, 'Konutta Yağma', 'Şantaj', 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek', 'Gece Vakti Yağma' ve 'Başkasına ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama' suçları kapsamında 37 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İki şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi

Sosyal Medya, İstanbul, Gökçe, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Metehan Çamlıca: (Ortada bulduğu cüzdanı alıp kaçan kadın, yaşlı adamın tüm banka hesaplarını boşalttı.) şifreleri nasıl öğrendi peki Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti 11:48 Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz 11:44 Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak 11:34 MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak
Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek 11:26 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek 11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! 11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor 10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı 09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri
11:58 Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
11:48 Eleştirilere kulak asmayan Duygu Özaslan, cesur bikinisiyle kamera karşısına geçti
11:43 Kaptan Burak Yılmaz, İtalya maçı öncesi çok umutlu konuştu: Biz büyük maçları severiz
11:41 Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi
11:33 MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak
11:26 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek
11:25 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek
11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
11:13 Ali Koç'tan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar
10:57 Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı
Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor         
11:59
Binlerce yıllık teknikle yapılıyorlar! Bıçak ve kılıçlar yok satıyor Binlerce yıllık teknikle yapılıyorlar! Bıçak ve kılıçlar yok satıyor         
11:45
Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi Boğulduktan sonra yakılan Fatma Mavi'nin katil zanlıları suçlamaları kabul etmedi         
11:42
Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek         
11:27
Şeyma Subaşı, Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu         
11:25
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi         
09:46
Sedat Peker Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi         
09:21
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
09:12
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 12:04:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement