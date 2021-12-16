Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu, 2 sürücü yaralandı, kamyonette bulunan 59 yaşındaki Salih Özcan da hayatını kaybetti.
Kozan-Kadirli kara yolu Pekmezci kavşağında iddiaya göre, Kozan istikametine giden Harun Coşkun (51) yönetimindeki 06 CLJ 485 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen İlyas Aydın (58) yönetimindeki 01 R 5185 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan Salih Özcan hayatını kaybederken araç sürücüleri de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Salih Özcan'ın Kadirli ilçesine bıçak satmak için yola çıktığı, Kozan Mansurlu kavşağından otostop yaparak kamyonete bindiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü - Son Dakika