Üye Girişi
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü - Son Dakika

Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü

16.12.2021 12:40

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yağış sebebiyle bir kamyonet kaza yaptı. Kaza sonucu sürücü yaralanırken, kamyonette bulunan Salih Özcan da yaşamını yitirdi. Özcan'ın kamyonetle otostopla bindiğini öğrenenler ise daha da üzüldü.

Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu, 2 sürücü yaralandı, kamyonette bulunan 59 yaşındaki Salih Özcan da hayatını kaybetti.

HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kozan-Kadirli kara yolu Pekmezci kavşağında iddiaya göre, Kozan istikametine giden Harun Coşkun (51) yönetimindeki 06 CLJ 485 plakalı hafif ticari araçla, karşı yönden gelen İlyas Aydın (58) yönetimindeki 01 R 5185 plakalı kamyonet çarpıştı.

Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü

OTOSTOP YAPARAK KAMYONETE BİNMİŞ

Kazada kamyonette bulunan Salih Özcan hayatını kaybederken araç sürücüleri de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Salih Özcan'ın Kadirli ilçesine bıçak satmak için yola çıktığı, Kozan Mansurlu kavşağından otostop yaparak kamyonete bindiği öğrenildi.

Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü
Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü
Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü

Salih Özcan, Kamyonet, Kozan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:43 Doların 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:18 Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
11:57 Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
11:56 Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu
11:50 Tüm sezonların en yüksek rakamı! Trabzonspor sattığı forma ile kasasını doldurdu
Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu         
12:44
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
12:12
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler         
12:10
Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı! Daha 14 yaşında Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı! Daha 14 yaşında         
12:03
Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı Dünya diken üstünde! ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
11:33
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 12:50:18. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement