Yaşlı adam kamyonla çarptığı kadının sağlık durumunu uzun süre polislere sordu - Son Dakika

Yaşlı adam kamyonla çarptığı kadının sağlık durumunu uzun süre polislere sordu

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen kazada kavşaktan geçmeye çalışan kadına hafriyat kamyonu çarptı. Kazadan sonra ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken kamyon şoförü yaşlı adam, uzun süre çaptığı kadının durumunu polislere sordu.

Olay saat 14.15 sıralarında Erzurum - Aziziye karayolu istikametinde bulunan Atatürk Üniversitesi kavşağında ki üst geçidin altında meydana geldi. Üniversite kampüsünden çıkan bir kadın yoldan karşıya geçmek isterken Cemal Gürsel Caddesi istikametinden gelen 34 GLN 90 plakalı harfiyat kamyonunun çarpması sonucu yola savruldu.

Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kamyon şoförü ise uzun süre polis ekiplerine yaralı kadının son durumunu sordu. Kavşaktan çıktığı sırada kadını yolda fark etmediğini söyleyen yaşlı adam polisler tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.