Yaşlı adam kayalıklarda ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam kayalıklarda ölü bulundu
19.11.2020 14:19
Yaşlı adam kayalıklarda ölü bulunduKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesi sahilinde Erbil Hakgüder(70) ölü bulundu.
Yaşlı adam kayalıklarda ölü bulundu
KOCAELİ'nin Karamürsel
ilçesi sahilinde Erbil Hakgüder(70) ölü bulundu. Hakgüder'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Olay öğle saatlerinde Karamürsel Kayacık Mahallesi sahilinde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan vatandaşların kayalıklarda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görerek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, sahilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ölen kişinin Erbil Hakgüder olduğunu tespit ederken, bölgede incelemede bulundu. Erbil Hakgüder'in düştüğü tahmin edilirken, ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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