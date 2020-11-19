Yaşlı adam kayalıklarda ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam kayalıklarda ölü bulundu

Olay öğle saatlerinde Karamürsel Kayacık Mahallesi sahilinde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan vatandaşların kayalıklarda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görerek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, sahilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ölen kişinin Erbil Hakgüder olduğunu tespit ederken, bölgede incelemede bulundu. Erbil Hakgüder'in düştüğü tahmin edilirken, ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.