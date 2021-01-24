Yaşlı adam kaza yapınca imdadına polisler yetişti - Son Dakika

Yaşlı adam kaza yapınca imdadına polisler yetişti

BURSA - Bursa'da kısıtlama saatlerinde hastaneye giden yaşlı adam kaza yapınca yardımına polisler koştu.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 74 yaşındaki yaşlı adam hastaneye gitmek için evinden çıkıp kaza yapınca imdadına polisler koştu. Acemler kavşağı İzmir istikametine giden Kemal Erman, 16 JAE 54 plakalı otomobiliyle Behçet Şenkaya yönetimindeki 16 TV 366 plakalı kamyona çarptı. Kazanın etkisiyle panikleyen yaşlı adam aracından inemeyince yardımına denetim noktasında bulunan polis ekipleri koştu. Yaşlı adamı araçtan indirerek sakinleştiren ekipler, daha sonra yolu trafiğe açtı. Kazada yaralanan olmazken 74 yaşındaki Kemal Erman sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası polis ekipleri tarafından gitmek istediği yere bırakıldı.