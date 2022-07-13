Son dakika: Aniden yola çıktı, iki araç birbirine böyle girdi... Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Aniden yola çıktı, iki araç birbirine böyle girdi... Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı

13.07.2022 16:30

Son dakika haberlerine göre Aniden yola çıktı, iki araç birbirine böyle girdi.

Aniden yola çıktı, iki araç birbirine böyle girdi... Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'da Manavgat-Akseki Karayolunda otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat-Akseki D-695 Karayolunda, Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan Ahmet Yurttaş'ın kullandığı 07 NA 2355 plakalı ticari araç ile Güçlüköy Mahallesi'nde tali yoldan ana yola çıkan Süleyman Çetin'in kullandığı 07 L 9259 plakalı Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Feci kazada 85 yaşındaki otomobil sürücüsü Süleyman Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

YORUMLAR
500
Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var Son dakika haber... D-100'de 3 araç kazaya karıştı: 10 yaralı Son dakika haber... D-100'de 3 araç kazaya karıştı: 10 yaralı
Kaynak: İHA

Manavgat, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Aniden yola çıktı, iki araç birbirine böyle girdi... Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
15:44 Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi
15:40 ABD'de yıllık tüketici enflasyonu rekor kırdı! Yine tahminler tutmadı...
15:33 Yeni kız arkadaşıyla tatil yapan Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı ile plajda karşılaştı
15:22 Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçi hasta mı? Beşiktaş'tan sert açıklama
15:17 Yeni telefon bomba gibi patlayıp, gencin gözüne saplandı! Kör kalabilir...
15:00 Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız"
14:57 İtalyan temsilcisi, Zeki Çelik'in ardından Abdülkadir Ömür'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 16:46:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Aniden yola çıktı, iki araç birbirine böyle girdi... Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement