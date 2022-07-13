Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İHA

Manavgat, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Aniden yola çıktı, iki araç birbirine böyle girdi... Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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