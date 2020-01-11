Yaşlı adam komşusunun bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam komşusunun bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam komşusunun bahçesinde ölü bulundu

6 saat önce

Zonguldak'ta 75 yaşındaki yaşlı bir adam komşusunun bahçesinde ölü olarak bulundu.

Yaşlı adam komşusunun bahçesinde ölü bulundu, System.String[]

Zonguldak'ta 75 yaşındaki yaşlı bir adam komşusunun bahçesinde ölü olarak bulundu.


Olay, Merkez ilçeye bağlı, İnağzı Mahallesi Burç Sokak'ta çocuk parkı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde parka gelen bir vatandaş. bahçede birisinin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ölen şahsın Remzi Köseoğlu (75) olduğunu belirledi.


Köseoğlu'nun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köseoğlu'nun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:22 Kaynak: İHA
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