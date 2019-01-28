Yaşlı Adam, Konteynerde Ölü Bulundu
1 saat önce
Kastamonu'da merkeze bağlı Eymür köyünde bir yaşlı adam, tek yaşadığı konteynerde komşuları tarafından ölü bulundu.
Kastamonu
'da merkeze bağlı Eymür köyünde bir yaşlı adam, tek yaşadığı konteynerde komşuları tarafından ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kastamonu'da merkeze bağlı Eymür köyünde ikamet eden Ahmet Toplu'dan (74) haber alamayan komşuları, yaşlı adamın yaşadığı konteynere gitti. Konteynerin kapısını açan komşuları, yaşlı adamı hareketsiz yatarken bulunca durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Toplu'nun öldüğü belirlendi.
Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Ahmet Toplu'nun cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:23 Kaynak: İHA
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