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Yaşlı adam köprüden atlayarak intihar etti

9 dakika önce

Yaşlı adam köprüden atlayarak intihar ettiBALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Karınca Deresi üzerinde bulunan Sanayi Köprüsü'nden atlayan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Yaşlı adam köprüden atlayarak intihar etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Karınca Deresi üzerinde bulunan Sanayi Köprüsü'nden atlayan yaşlı adam yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre saat 12.00 sıralarında köprüye gelen Halil İbrahim Gezer demir parmaklıkların üzerine çıkarak kendini aşağıya bıraktı.

Ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Gezer, dere yatağındaki beton zemine düşerken olay yerinde yaşamını yitirdi. Demir parmaklıkların üzerinden sırt üstü olarak kendini boşluğa bırakan yaşlı adamın son günlerde psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle intihar ettiği sanılıyor. Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin tarafından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Yaşlı adam köprüden atlayarak intihar etti

Balıkesir, Burhaniye, Gezer, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:49 Kaynak: İHA
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