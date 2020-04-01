Yaşlı adam koronavirüsü şiirle tepki gösterdi - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana evden çıkmayan Bekir Yaldız (67), yazdığı şiirle virüse tepki gösterdi.

Akçay Mahallesi'ndeki evinden günlerdir dışarı çıkmayan ve eşiyle yaşayan Bekir Yaldız, en çok torunlarını özlediğini söyledi. Zor günler geçirdiğini fakat şikayetçi olmadığını kaydeden Yaldız, "Bugünler de geçer" dedi. Koronavirüse bir şiir yazarak tepki gösteren Yaldız, okuduğu şiiri cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Yaldız'ın kaleme aldığı dizeler şöyle:

"Elle tutulmaz, gözle görülmez,

İnat etme korona, çek git artık.

Bahçe kazılacak seni bekliyor,

Torunlar özlemiş, beni bekliyor,

Çekip gideceğin günü bekliyor.

Ülkeyi bırakıp gidersen eğer,

İnsanlık nezdinde kazanır değer,

İnsanoğlu ne kadar acizmiş meğer,

İnat etme çek git artık korona.

Bu korona yaşlıları bıktırdı,

Bizim gibi pencereden baktırdı

Ozanlara destan, türkü yaktırdı."