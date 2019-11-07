Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti
Son Dakika Güncel Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Celal S. (70), nehrin kenarında bileklerini keserek yaşamına son verdi.

Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Celal S. (70), nehrin kenarında bileklerini keserek yaşamına son verdi.

Olay, öğlen saatlerinde Akçay Nehri yakınında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Celal S., nehrin kenarına gelip, bir süre oturduktan sonra bileklerini kesti. Nehrin yakınına gelen bir kişi, Celal S.'yi kanlar içinde görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Celal S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Celal S.'nin cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma, Nazilli, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:24 Kaynak: DHA
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