Yaşlı adam okey salonunda ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam okey salonunda ölü bulundu
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta bir kişi okey salonu tuvaletinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:25 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta bir kişi okey salonu tuvaletinde ölü bulundu.
Merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi 37'nci sokak üzerinde bulunan bir okey salonuna gelen Muhsin Bozdoğan (72), arkadaşlarının yanından ayrılarak tuvalete gitti.
Bozdoğan'ın geri gelmemesi üzerine arkadaşlarınca tuvalette hareketsiz bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bozdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Bozdoğan'ın cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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