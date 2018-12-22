Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Ölümden Döndü

Yaşlı Adam Ölümden Döndü

2 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geri manevra yapan bir minibüs yaşlı adama çarptı.

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geri manevra yapan bir minibüs yaşlı adama çarptı. Yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi'de Muradiye Mahallesi Turist yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turist yolu üzerindeki bir tamirhane önünde yol kenarındaki geniş kaldırımda geri manevra yapmak isteyen Ersan Akçal (36) idaresindeki 34 DP 6034 plakalı minibüs bu esnada eşi ile kaldırım üzerinde yürümekte olan Yaşar Şenkul'a(79) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kaldırıma savrulan talihsiz adam başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam burada tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:18 Kaynak: İHA

Bursa, Orhangazi, 3. Sayfa
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