Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Ölümden Döndü

Yaşlı Adam Ölümden Döndü

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada 83 yaşındaki yaşlı adam ölümden döndü.

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Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada 83 yaşındaki yaşlı adam ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre kaza AVM kavşağında meydana geldi. Serdar. S'nin kontrolündeki 43 AAB 571 plakalı kamyonet ile Arif Aracıtepe (83) kontrolündeki şarjlı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile şarjlı bisikletten  düşen sürücü Arif Aracıtepe (83) yaralandı. Yaşlı adamının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın ise sürdürüldüğü öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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