Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam ormanda kayboldu
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Yaşlı adam ormanda kayboldu

2 gün önce

Eskişehir'de çıra toplamak için ormanlık alana giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Yaşlı adam ormanda kayboldu, System.String[]

Eskişehir'de çıra toplamak için ormanlık alana giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi'nde ikamet eden ve ormanlık alana çıra toplamaya giden Mustafa Köseler'den (81) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi. AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ve Büyük Ayı Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, yaşlı adamın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir, Tepebaşı, Yarımca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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