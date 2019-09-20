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Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşlı adam otel odasında ölü bulundu.

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Manisa'nın Kula ilçesinde yaşlı adam otel odasında ölü bulundu.


Olay, saat 17.30 sıralarında Kula ilçesi Volkan Otel'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel çalışanları bir süredir 204 numaralı odada kalan 67 yaşındaki Yusuf Karatüfenkçi'den haber alamadı. Çalışanlar, odanın kapısını çalmalarına rağmen odadan ses çıkmayınca anahtarla kapıyı açmaya çalıştı, fakat kapı kilitli olunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'de bildirdi. Polis eşliğinde kapıyı açarak odaya giren sağlık görevlileri, Karatüfenkçi'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenilen Karatüfenkçi'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


67 yaşında kalp krizine yenik düşen Karatüfenkçi'nin kalp, şeker, tansiyon ve yaşlılığa bağlı hastalıkları bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:33 Kaynak: İHA
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