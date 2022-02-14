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Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

14.02.2022 20:11
Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, 2 yıldır otelde kalan 73 yaşındaki şahıs otel odasında ölü olarak bulundu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, 2 yıldır otelde kalan 73 yaşındaki şahıs otel odasında ölü olarak bulundu.

Olay, saat 15: 00 sıralarında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Aydın Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.

2 yıldır otelde tek başına kaldığı öğrenilen Cabir Yücel'den 3 gündür haber alamayan otel görevlileri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cabir Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Gümüşhane Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Uğur Aydın/İHA)

Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

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Gümüşhane, Aydın, Otel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu - Son Dakika


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