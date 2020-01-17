Yaşlı adam otopark olarak kullanılan arsada ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşlı adam otopark olarak kullanılan arsada ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam otopark olarak kullanılan arsada ölü bulundu

6 saat önce

Bolu'da bir yaşlı adam, otopark olarak kullanılan arsada ölü bulundu.

Bolu'da bir yaşlı adam, otopark olarak kullanılan arsada ölü bulundu.

Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak'ta yürüyen 2 genç, araçların park edildiği boş arsada bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekibi, cenazenin 71 yaşındaki Mustafa Çamlıoğlu'na ait olduğunu belirledi.

Çamlıoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

Yaşlı adam otopark olarak kullanılan arsada ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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