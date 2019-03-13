Yaşlı Adam Para Vermeyince Bıçaklandı
18 dakika önce
Adana'da bir kişi, kaldırımda yürürken para vermediği için bir genç tarafından bıçaklandı.
Adana
'da bir kişi, kaldırımda yürürken para vermediği için bir genç tarafından bıçaklandı.
Olay, Seyhan
ilçesi Ziyapaşa Mahallesi
'nde meydana geldi. İddiaya göre, 66 yaşındaki Şehmus Altekin ASKİ
'de fatura yatırdıktan sonra evine gitmek üzere Mustafa Kemalpaşa
Bulvarı'na çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan Mahmut A. (19) isimli bir kişi ondan para istedi. Altekin para vermeyince Mahmut A., yaşlı adamı kolundan bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan yaşlı adamın yardımına ASKİ çalışanları yetişti. Görevliler, bir taraftan da polisi ve sağlık görevlilerini aradı. Olay yerine yakın olan asayiş ekipleri, kaçmaya çalışan saldırganı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Altekin'in polise verdiği ifadede, "Benden para istedi. Olmadığını söyleyince bıçakladı" dediği öğrenildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:27 Kaynak: İHA
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