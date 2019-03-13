Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Para Vermeyince Bıçaklandı

Yaşlı Adam Para Vermeyince Bıçaklandı

18 dakika önce

Adana'da bir kişi, kaldırımda yürürken para vermediği için bir genç tarafından bıçaklandı.

Yaşlı Adam Para Vermeyince Bıçaklandı, System.String[]
Adana'da bir kişi, kaldırımda yürürken para vermediği için bir genç tarafından bıçaklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 66 yaşındaki Şehmus Altekin ASKİ'de fatura yatırdıktan sonra evine gitmek üzere Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'na çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan Mahmut A. (19) isimli bir kişi ondan para istedi. Altekin para vermeyince Mahmut A., yaşlı adamı kolundan bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan yaşlı adamın yardımına ASKİ çalışanları yetişti. Görevliler, bir taraftan da polisi ve sağlık görevlilerini aradı. Olay yerine yakın olan asayiş ekipleri, kaçmaya çalışan saldırganı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Altekin'in polise verdiği ifadede, "Benden para istedi. Olmadığını söyleyince bıçakladı" dediği öğrenildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:27 Kaynak: İHA

Seyhan, Ziyapaşa Mahallesi, ASKİ, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üvey Babasının Başına Ekmek Bıçağı Saplayan Cani: İsteyerek Olmadı Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı

Boks Makinesi Yerine Koyduğu Çocuğu Döven Zanlı Tutuklandı Polis, İntihar Etmek İçin Nehre Atlayan Kadını Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 09:45:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Para Vermeyince Bıçaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]