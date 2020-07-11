Yaşlı adam serada ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam serada ölü bulundu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Erdem Şanlıer (82) serasında ölü bulundu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Erdem Şanlıer (82) serasında ölü bulundu. Erdem Şanlıer'in vücudunda darp izlerinin olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Balcı Sokak'ta bulunan seranın içerisinden su aktığını fark eden mahalle sakinleri, seranın içerisine baktıklarında Erdem Şanlıer'in yerde yattığını fark etti. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, içeriye girdi. Yapılan incelemede Erdem Şanlıer'in hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede, yaşlı adamın vücudunda darp izlerine rastlandı. Erdem Şanlıer'in cenazesi morga kaldırıldı. Erdem Şanlıer'in uzun yıllar Almanya'da çalıştığı ve Türkiye'ye döndükten sonra bitki üretimi ile ilgilendiği öğrenilirken, polis cinayet ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

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Fatih Sultan, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:13 Kaynak: DHA

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