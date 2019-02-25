Yaşlı Adam Silahla Banka Soymaya Kalkıştı

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"JİTEM'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı

Reynmen, 130 Milyon İzlenen 'Derdim Olsun' Klibinden 120-130 Bin Kazandığını Açıkladı