Yaşlı Adam Silahla Banka Soymaya Kalkıştı
46 dakika önce
Esenler'de bir bankaya elinde silahla giren yaşlı adam, soygun girişiminde bulundu.
Esenler
'de bir bankaya elinde silahla giren yaşlı adam, soygun girişiminde bulundu. Güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, bankaya elinde silahla giren 59 yaşındaki Mehmet K., soygun girişiminde bulundu. Silahını çeken yaşlı adamı bankanın güvenlik görevlisi etkisiz hale getirdi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Soygun girişiminde bulunan Mehmet K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Polis
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bankanın içinde ve çevresinde araştırma yaptı. Çevredeki esnaflardan Muzaffer Bayrak, "Bankayı soyuyorlar. Biz de dışarı çıktık baktık. Polisler geldi. Bir yaşlı adam elinde silahla içeride soygun yaptı dediler. Bir süre sonra alıp gittiler. Ama bir şey alamadı herhalde. Güvenlik zaten tekmeyle etkisiz hale getirmiş duyduğumuz kadarıyla. 60 yaşları civarında yaşlı birisiydi. Silahı var dediler. Görmedim ama vardı dediler" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:59 Kaynak: İHA
"JİTEM'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı
Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi
Reynmen, 130 Milyon İzlenen 'Derdim Olsun' Klibinden 120-130 Bin Kazandığını Açıkladı
Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı