Son Dakika Haberleri: - Yaşlı Adam, SMO Askerlerini Gözyaşlarıyla Karşıladı
Son Dakika Güncel - Yaşlı Adam, SMO Askerlerini Gözyaşlarıyla Karşıladı

- Yaşlı Adam, SMO Askerlerini Gözyaşlarıyla Karşıladı

6 dakika önce

- Yaşlı adam, SMO askerlerini gözyaşlarıyla karşıladıRESULAYN - Suriye Milli Ordusu askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da çocukları ölen yaşlı bir sivile su verip, teselli etti.

- Yaşlı adam, SMO askerlerini gözyaşlarıyla karşıladı

RESULAYN - Suriye Milli Ordusu askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da çocukları ölen yaşlı bir sivile su verip, teselli etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da SMO askerleri teröristlerden kurtarılan sivillere yardım ediyor. SMO tarafından yayınlanan görüntülerde, askerlerin terör örgütünden kurtardığı ağlayan yaşlı bir sivile su verdiği görülüyor. SMO askerlerinin neden ağladığını sormaları üzerine yaşlı adam, çocuklarının öldürüldüğünü söylüyor. Bir asker ise "Biz sizin çocuğunuz oluruz" sözleriyle yaşlı adamı teselli ediyor.

- Yaşlı Adam, SMO Askerlerini Gözyaşlarıyla Karşıladı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:38 Kaynak: İHA
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