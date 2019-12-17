Yaşlı adam sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir yaşlı adam iddiaya göre sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.



Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Orta Mahallede yalnız yaşadığı belirlenen Ahmet Özdemir (68) evinde ölü bulundu. Özdemir'in sobadan zehirlendiği iddia edildi. Ahmet Özdemir'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek yaşlı adamın evine gitti. Ahmet Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duruldu. Yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Özdemir cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BALIKESİR