Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

37 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarlasında bulunan sebzeleri sulamaya giden yaşlı adam tarlada ölü bulundu.

Yaşlı adam tarlada ölü bulundu, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarlasında bulunan sebzeleri sulamaya giden yaşlı adam tarlada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Suşehri ilçesine bağlı Türkmenler köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde bahçesinde bulunan sebzeleri sulamaya giden Metin Yıldırım (70), vatandaşlar tarafından tarlada yatar halde bulundu. Durumun jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatan adamın öldüğünü tespit etti. Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yıldırım'ın cenazesi, burada yapılan incelemede kalp krizi geçirerek öldüğü tespit edildi.

Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - SİVAS
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü
İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:29:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]