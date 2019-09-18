Adıyaman'ın Besni ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam tarlada ölü bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe köyünde önceki gün ot toplamak için evinden ayrılan Cuma Emre (85), eve dönmeyince ailesi merak ederek kendisini aramaya başladı. Yapılan arama çalışmaları kapsamında yaşlı adam tarlasında ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cuma Emre'nin yılan ısırmasından dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN