Yaşlı adam tarlada ölü bulundu - Son Dakika
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Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

26.04.2022 18:30
Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde tarlasına elektrik tamiratı yapmaya giden şahıs ölü bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde tarlasına elektrik tamiratı yapmaya giden şahıs ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı kırsal Başıbüyük Mahallesi Bozyeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarlasına elektrik tamiratı yapmaya giden Yunus Koral'dan (60) haber alamayan yakınları tarlaya gittiklerinde yaşlı adamı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koral'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koral'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan, şahsın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Koral'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsi sonrasında öğrenilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise geniş çaplı olarak yürütülüyor. - MANİSA

Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
Yaşlı adam tarlada ölü bulundu
Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

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Adli Tıp Kurumu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam tarlada ölü bulundu - Son Dakika


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