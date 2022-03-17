Yaşlı adam tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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Yaşlı adam tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

17.03.2022 17:44
Yaşlı adam tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Ş.'ye 78 AAZ 660 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda yerde kalan Mevlüt Ş. ayağından ve kolundan yaralandı. Çevredeki vatandaşların şoförü durdurmasıyla talihsiz adam tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mevlüt Ş.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazayı gören Gürbüz Kuğu, "Kardeşimiz sarı ışık yanınca devam edecekti, o arkadaşımızı tanıyorum. Allah ona da kolaylık versin. Tam arabanın altına girdi. Bizim bir arkadaşımız vardı, kapıya vurdu o anda şoför durdu. Kolundan ve ayağından yaralandı. Başka bir şey yok. Demir parçası ayağına çarptı" dedi.

(Emrecan Bayram/ İHA)

Yaşlı adam tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Yaşlı adam tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlı adam tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika


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