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Yaşlı adam trenden korkup köprüden atladı

40 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Çayı üzerinden geçen demiryolu köprüsü yakınlarında koyunlarını otlatan 69 yaşındaki Hayrettin Ö. köprü üzerinde olduğu sırada tren geçişine denk geldi.

Yaşlı adam trenden korkup köprüden atladı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Çayı üzerinden geçen demiryolu köprüsü yakınlarında koyunlarını otlatan 69 yaşındaki Hayrettin Ö. köprü üzerinde olduğu sırada tren geçişine denk geldi. Trenin kendisine çarpmasından endişelenen Hayrettin Ö. yaklaşık 2 buçuk metrelik köprüden aşağıya atlayarak yaralandı.

Turgutlu'ya bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Set Üstü Sokak yakınlarında bulunan demiryolu köprüsü yakınlarında koyunlarını otlatan Hayrettin Ö. trenin geçiş yaptığı esnada köprü üzerinden atladı. Trenin kendisine çarpacağını düşünerek köprü üzerinden yaklaşık 2 buçuk metrelik Irlamaz Çayı'na atlayan Hayrettin Ö. olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hayrettin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan yaşlı adama ait bir koyun da trenin altında kalarak telef oldu. Olay yerine gelen Hayrettin Ö.'nün yakınları bölgedeki koyunları götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:45 Kaynak: İHA
Manisa, Turgutlu, 3. Sayfa
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