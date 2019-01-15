Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Tüfekle Kendini Vurdu

Yaşlı Adam Tüfekle Kendini Vurdu

1 saat önce

Samsun'da yalnız yaşayan yaşlı adam girdiği bunalım sonucu kendini tüfekle vurarak intihar etti.

Yaşlı Adam Tüfekle Kendini Vurdu, System.String[]
Samsun'da yalnız yaşayan yaşlı adam girdiği bunalım sonucu kendini tüfekle vurarak intihar etti.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesi Gündüzlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yıldır yalnız yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki Ahmet Kocaoğlu girdiği bunalım sonucu evinde tüfekle karnından kendini vurdu. Ahmet Kocaoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından ölü halde bulunan yaşlı adamın bir süredir tanıdıklarına "Ölsem de kurtulsam" dediği öğrenildi.

Ahmet Kocaoğlu'nun üzerinden 8 bin lira para çıktığı ve olayın ekonomik sıkıntıdan olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Yakakent, Samsun, 3. Sayfa
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