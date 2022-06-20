Yaşlı adam ve çocuk kayalıklarda mahsur kaldı - Son Dakika
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Yaşlı adam ve çocuk kayalıklarda mahsur kaldı

20.06.2022 15:28

Yaşlı adam ve çocuk kayalıklarda mahsur kaldı Bartın'da deniz kıyısındaki kayalıklarda mahsur kalan dayı ve yeğeni bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Yaşlı adam ve çocuk kayalıklarda mahsur kaldı

BARTIN - Bartın'da deniz kıyısındaki kayalıklarda mahsur kalan dayı ve yeğeni bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Gömü köyünde dayısıyla birlikte deniz kıyısına balık tutmaya giden ve oyun oynarken kayalıklara çıkan çocuk mahsur kaldı. Yeğenini kurtarmak için kayalık alana çıkan dayı da düşerek yaralandı. Telefonla yardım isteyen dayı ve yeğeninin imdadına ise jandarma ve polis ekipleri yetişti.

Olay Amasra ilçesine bağlı Gömü köyündeki Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na ait kullanılmayan kömür yıkama tesisinin bulunduğu bölgede yaşandı. Edinilen bilgilere göre 64 yaşındaki C.K., 6 yaşındaki yeğeni N.S.Y. ile birlikte deniz kıyısına balık tutmaya gitti. Dayısı balık tutarken bu sırada çevrede oynayan 6 yaşındaki N.S.Y. tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı. Dayı C.K. durumu fark edip yeğenini kurtarmak istedi ancak kayalıklara tırmanırken düşüp yaralandı. Dayı C.K. telefonla 112'yi arayıp yardım istemesi üzerine Jandarma, Polis, AFAD ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan küçük kız halat yardımıyla güvenli bölgeye indirilirken yeğenine ulaşmak isterken düşüp yaralanan dayı ise sedyeye alınıp olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa taşındı.

Hastaneye kaldırılan C.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sırasında büyük korku yaşayan küçük kız ise kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan dayı- yeğen, halatla indirildi Kayalıklarda mahsur kalan dayı- yeğen, halatla indirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam ve çocuk kayalıklarda mahsur kaldı - Son Dakika

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