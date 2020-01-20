Yaşlı adam ve kadına arkadan çarptı, ambulans gelene kadar başlarından ayrılmadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam ve kadına arkadan çarptı, ambulans gelene kadar başlarından ayrılmadı - Son Dakika

Yaşlı adam ve kadına arkadan çarptı, ambulans gelene kadar başlarından ayrılmadı

6 saat önce

Genç sürücü, Esenyurt Pazaryolu caddesinden 866. sokağa dönerken yürüyen yaşlı karı kocaya, iddiaya göre arkadan çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Yaşlı adam ve kadına arkadan çarptı, ambulans gelene kadar başlarından ayrılmadı, System.String[]

Genç sürücü, Esenyurt Pazaryolu caddesinden 866. sokağa dönerken yürüyen yaşlı karı kocaya, iddiaya göre arkadan çarparak yaralanmalarına neden oldu. Yaşlı adamın başında kanama olduğu görüldü.


Kaza olduktan sonra olay yerinden hiç ayrılmayan genç sürücü başından yaralanan ve kanaması olan yaşlı adamın başına sağlık ekipleri gelene kadar tampon yaptı. Öte yandan, yaralanan yaşlı kadının ise yüzünde kazadan kaynaklı morluklar oluştuğu görüldü. Her iki yaralının da ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Sürücü ise olay yerinen gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Pazaryolu, Esenyurt, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
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