Yaşlı Adam Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşlı bir adam, evinde ölü bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşlı bir adam, evinde ölü bulundu.



Yazıcızade Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan, emekli Ersan Çoşkun'dan (63) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.



Eve giren ekipler, Çoşkun'un cesedini buldu. Yaklaşık iki gün önce öldüğü belirlenen bu kişinin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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